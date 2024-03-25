İstanbul barajları doluluk oranları yakından takip ediliyor. Barajlardaki su oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 25 Mart Pazartesi günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...