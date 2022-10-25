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Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu olan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, soruları yanıtlıyor.

Mesleğim için bir şeyler yapmak adına heyecanlıyım. Epey yorulduk. Bir şeyler ürettiğiniz zaman tüm bu yorgunlar geçecek, ona inanıyorum. 1996-98 yıllarında İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesiydim. İlkesel ayrılıklarımız oldu. İlke Çağdaş Avukatlar Grubu olarak bir süre ayrı kaldık. Çağdaş Avukatlar Grubu kırmızı çizgilere sahip. Devletin milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan, insan hakları duyarlığını ilke edinen, Atatürk İlke ve Devrimleri vazgeçilmezidir. Tam bir siyaseti yansıtmaz. Bir parti gibi düşünmeyin. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaz, bölünmez bütünlük konusunda gericilik ve bölücülüğe karşı duymak. Kuruluş aşamasında öne çıkan Cumhuriyetin ilkeleri noktasında hassasiyetleri göstermek üzerine söylenmişti. Bizim kurumsal kimliğimiz neredeyse var, 20 yıl olmuş. Uzun süredir önseçim yapmıyorduk. 12 yıldan sonra önseçimi yaptık. Ben de önseçimle yarışarak seçilmiş başkan adayıyım. Deneyimli bir kadro. Artık daha fazla kendi içine alması gerektiği, gençler tarafından desteklenmesi gerektiği noktasına gelmiş grup.

İstanbul Barosu sadece ülkemizin değil dünyanın en köklü, eski barolarından biri. 1878'de kurulmuş. 5 Nisan 1978'de kurulduğu için de 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor ülkemizde. Tarihine baktığınızda hep bir duruş sergilemiştir. İstanbul Barosu'nun zaman zaman muhalif görüş sergilemesini anlamak lazım. Hak ihlali gücü elinde bulundurandan gelir. Baronun görevi insan haklarına işlerlik kazandırmaktır. Karşı görüş sergiledikleri zaman iktidardakilerle çatışma içerisine girerler. İktidarın kim olduğu önemli değildir? İstanbul Barosu toplumda önemli yerini almıştır. Meslek örgütleri Anayasa'da düzenlenmiş. Bu kurumları demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu anlamak ve algılamak lazım. Bir şeylere kızıldığı zaman kimi zaman 'Türkiye ismini kaldıracağız' dendi. Bu ismi kaldırdığınız zaman Türkiye'ye ediyorsunuz. Kişilere bağlı konuları meslek örgütleriyle karıştırmak. Gelen eleştirileri iktidarların 'acaba neden böyle söylüyor' diye bir çıkarım yapılması gerekirken sürekli eleştiri konusu ve bambaşka tepkilerle karşılaşabiliyorlar.

Orhan Adli Apaydın efsanevi başkanımızdır. Adnan Menderes'i siyasi görüşüyle uyuşmadığı halde onu savunmuştur. Soruyorlar 'neden savunuyorsun' diye. 'Yargılanması hukuksuzdu' diyor. Avukatın, baroların neden muhalif olduğunu iyi kavramak lazım diye düşünüyorum. Biraz da demokrasiyi içimize sindirmemiz gerekiyor. Yargının uzun yıllardır sorunu hep yargı bağımsızlığıdır. Sebebi denetim mekanizmaları olmayan Başkanlık sistemi kuvvetler ayrımını bitiriyor. Yargı yürütmeye yakın, onun tarafından atamaları yapılan sisteme dönüştüğü zaman yargı bağımsızlığı, yargıya güven zedeleniyor. Sadece adalet konusunda problem yaşanıyor diye düşünülüyor. Bir ülkede yargıya güven olmayınca hem sosyal hem ekonomik anlamda büyük zararlar görür ülke. Yatırım yapan ben adil sonuç alamazsam ne olur diye kaygıya sürüklenir. Her anlamda ülkedeki kalkınmanın önünü açacaktır yargıya güven.

Yargıya müdahale etmek gibi bir fikir hiç kimsenin aklından geçmez. Bu demokrasi kültürün oturmasıyla ilgili. Yargı bağımsızlığını anayasa ve kurallarınızla belirli hale getirmeniz gerekiyor. Bugün HSK'daki sorun niye çözülmüyor? Halkın, kamuoyunun adaleti ve bağımsız yargını talep eden olması gerekiyor. Niçin avukatların saygınlığına yönelik saldırılar, şiddetler artıyor. Avukat yargı sisteminden neden dışlanıyor? Avukat vatandaşı temsil ediyor. Onun adına savunma görevi yapıyor. Ben zaten bunu çözerim, gelsin adaleti benden talep etsin diye bakıldığı anda avukat hep sistem dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Bunda da bütün kamuoyunun farkındalığının olması gerekir. Avukatın güçlenmesi talebi yargı sistemi dışına çıkarılması talebinin yurttaşlarımızdan gelmesi gerekir.Avukatlık Kanunu'nda avukatlık yetkilerin geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının avukata yardımcı olması gerektiğini söyler. Siz her gidişte bankada 'kara para aklama yönetmeliği var avukat kimliğini kullanamazsınız, mahkeme yazı yazsın' örnekleri vardır.

Çoklu baroda bu sayıları tutturmak. Mesela kamu avukatları, yasa öyle yorumlanmaya başladı ki, herhangi ilde kamu avukatı olan İstanbul'a yazılabiliyor. Benim o konuda muhalefet şerhlerim vardır. Bu konular üzerine de hiçbir şekilde açıklık olmadan kamu kurum kuruluşlarda manevi anlamda baskı iddiaları hiç eksik olmadı. Şunu atladıklarını düşünüyorum, avukatlığın kendi genlerinde olan bir kültürü, alışkanlığı vardır. Avukat bağımsızlığına aynı siyasi görüşü de taşısa dokundurmaz. İktidarlar, siyasi partiler değişebilir. Ama avukat savunma yapmak için özgür olmak zorunda. Belli düşünceye gerektiğinde ona muhalif olmak zorundasınız. Çoklu baro sisteminin iktidarın bürosu haline getirme mantığını kabul edemez, onun için oturmuyor zaten.

Bu konuda yasa değişikliği yapılması gerekir. Bence yasa değişikliği olduğu zaman tekrar gündeme getirilmelidir. Şu anda İstanbul Valiliği'nin yanııra 2 No.lu İstanbul Valiliği var mı? Şu kadar sayısı olan yere git valilik kur mantığı olmaz. Biz de kamu kurumlarında meslek teşekkülü olarak tanımlanırız. Mevzuatla örtüşmeyen, anlamı olmayan çıkıştı bu. Nitekim çok da tuttu denilemez. Bence yasa değişikliği ile düzeltilmeli. Giden geri dönmek isterse İstanbul Baromuz tüm avukatların barosudur.

İlk yapılması gereken zorunlu avukatlığın getirilmesi lazım. Adliyede arzuhalciler çevirirler, dilekçe yazılır diye. Onlarca hukuk fakültesi açıyorsunuz. Bu kadar genç meslektaşımız yetişiyor. Onlara nasıl iş alanları açabiliriz diye düşünürken, siz bilakis avukatın tekelinde olan bir işte hala arzuhalciliği yasaklamıyorsunuz. Hukuk formasyonu olmayan kişilerce yüzeysel bilgilerle davalar açılıyor. İstanbul Barosu'nun pekçok yerinde adli yardım var. Avukatlarımız görev yapıyorlar oralarda. Avukatlık Yasası'nda açık düzenlenmiş, diğer şekilde faaliyet yapanlar yasaklı sayılmış, ama uygulamada mümkün olmuyor. Avukatın savunmanın, adliyenin üç ayağından biri olduğu bir kere beyinlere işlenmesi gerekiyor. Talebin kamuoyundan gelmesi gerekir.

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