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        Haberler Gündem İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'ndan ilk 3 madde açıklaması: Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır

        İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'ndan ilk 3 madde açıklaması: Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır

        İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'ndan Anayasa'nın ilk 3 maddesiyle ilgili değerlendirme: İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 23:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:45
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        Kaboğlu'ndan ilk 3 madde açıklaması
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        İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, anayasanın ilk 3 maddesi ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

        Kaboğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

        20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır. İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #ibrahim özden kaboğlu
        #İstanbul Barosu
        #anayasa ilk 3 madde
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