Beştepe’deki Adli Yıl açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği İstanbul Barosu'nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı.

EBRU TİMTİK POSTERİ TARTIŞMASI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"28 Ağustos’ta böyle bir olayla karşılaştık. İstanbul Barosu önünde anma yapıldı. O anma sırasında baroya rağmen poster asıldı. Bu posterin baroya rağmen asılmış olması sanki İstanbul Barosu tarafından asılmış olduğu ve daha sonra da polis tarafından indirilmiş olduğu şeklinde ertesi gün bizzat İçişleri Bakanı'ndan kaynaklanan beyanlar duyduk. Bu beyanlar doğru değil. İstanbul Barosu tarafından asılmış bir poster yok. Zorla asılmış bir posterden söz ediyoruz ve bir süre sonra da İstanbul Barosu tarafından indirildi poster. İçişleri bakanının açıklamasını yalanlamış olmamıza rağmen aynı gün Adalet Bakanı sanki böyle bir şey gerçeklik söz konusuymuş gibi bir açıklama yaptı. Bugün de onu kullanan Cumhurbaşkanı tarafından açıklama geldi.

Bütün bunlar İstanbul Barosu üzerinden algı operasyonu gerçekleştirilmesine yönelik çabalardan ibaret. Gerçeklik bu olmadığına göre, gerçekle ilgisi bulunmayan bir zihnin senaryolaştırılması ve öyle canlandırılmış olması bize başka olguları anımsatıyor. Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz ile bu olayın ilişkilendirilmesi bu algı operasyonunun senaryolarını güçlendirilmesi yönelik çabadan başka bir şey değil. Oysa o konuyla hiç ilgisi olmayan bir süreç. Ne posteri asılan Ebru’nun bununla ilgili bir isnadı var ne de henüz karar kesinleşmemiş olsa bile ne de o karar da böyle bir isnat var.

Baro üzerinden sanki terör destekleniyormuş gibi itibar yaratılmaya çalışılıyor. Oysa zaten İstanbul Barosu ülkenin bütünlüğüne yönelik her türlü eylemin karşısında durmasını bilen geçmişin mirasını taşıyor. İnsan hakları bağlamında bu ülkede yapılan mücadeleler gerçekten çok güç yapılan mücadeleler. Ne olduğu, kim olduğuna bakılarak bu mücadele yapılsın isteniyor. Henüz hakkında verilen karar kesinleşmemiş olan kişi terörist olarak suçlanabiliyor. O teröristin avukatlığını yapanlar da sanki teröristmiş gibi muamele görecek şekilde addediliyor. Böyle yanlış bir şey olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir avukatlık modeli yok."

ERDOĞAN'IN 'MEN' AÇIKLAMASINA YANIT: SAVUNMA HAKKINI YOK EDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adli Yıl açılışında avukatların meslekten men edilmelerinin tartışmaya açılması yönündeki sözlerini değerlendiren Durakoğlu şunları söyledi:

"Savunma hakkını yok eden bir gerçekliktir. Savunma hakkını yok ettiğiniz zaman özellikle de adil yargılanma hakkından söz edebilmeniz mümkün olmaz. Hukuk devleti açısından, yargı bağımsızlığı açısından vahamet arz eden bir durum. Cumhurbaşkanının zihninde farklı bir avukatlık tahayyülü var. Avukatlık tahayyülü pratikte hukuk devleti olduğunu iddia eden ya da iddiası karşısında o iddiayı hak eden konumda bulunan ülkeler için geçerli bir tahayyül değil."