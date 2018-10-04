İstanbul Barosu’na kayıtlı yaklaşık 41 bin avukat 14 Ekim’de sandığa giderek yeni baro başkanını seçecek. Seçimde 6 ayrı gruptan 7 aday ile iki bağımsız aday yarışacak. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu da ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ adına yarışacak iki adaydan birisi...

İstanbul Barosu’na kayıtlı40 bin 578 avukat, yeni baro başkanını seçmek için 14 Ekim’de sandığa gidecek. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu, 8 adaya karşı yarışacak. Çiğdem Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, seçimde, 6 gruptan 7 aday ile 2 bağımsız aday var. Seçim öncesi adaylar projelerini anlattı.

"ATATÜRK İÇİN DUYARLILIK SÜRECEK"

Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu): Hedefimiz sosyal bir baro. Atatürk ve Cumhuriyet konusunda ortaya koyduğumuz duyarlılıkları devam ettireceğiz. Değişen avukatlık modelini geliştirmeye çalışacağız. Biz Endüstri 4.0, yapay zeka, dijitalleşme gibi yeni dünyaya doğru açılmakta olduğumuzu ve bunun da mesleğimizi değiştireceğini, değişen o mesleğe uygun bizim de yeni projeler geliştirdiğimizi anlatarak o projelerin gereğini yapacağız.”

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞİŞİM ŞART"

Kaptan Yılmaz (Milliyetçi Avukatlar Grubu): “Biz sistem olarak yönetime talibiz. Avukatlıkta politik manipülasyona ve gelir makasının açılması izin vermeyceğiz. Çoğunluğu oluşturan genç meslektaşların çalışandan, ‘ortak’lara geçişini avukatlar arası eşitlik için zorunlu görüyoruz. Meslekte iş adaletinin, özgürlüğün sağlanması yönetimlerin en önemli görevlerindendir. Eğitim ve sistem sorunlarının çözülmesi için değişiklik şarttır.”

"AVUKATLAR İŞİNİ DAHA RAHAT YAPACAK"

Cem Kaya Karatün (Ortak Hedef Platformu): “Avukatın kimliğinin ön plana çıkıp, onun işin gereklerini rahat yapması için mücadele vereceğiz. Silivri Cezaevi’ne gittiğimiz vakit saat 23.00’sonra içeri alınmıyoruz, adliyenin içinde birçok noktaya avukatlar giremiyor. Bizim üstünde önemle duracağımız, avukatın işini rahatça yapabilmesi.”

"ADALET İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Başar Yaltı (Avukat Harekatı): “Türkiye’nin hukuk düzeni ve yargı sistemi siyasallaştı. Yargı, adalet üretemez oldu. Cumhuriyet hukuku yok edilirken İstanbul Barosu’ndan olup bitenlere karşı herhangi bir ciddi tepki gelmedi. Baro yönetimi yetersiz kaldı. Bu noktada bizler Avukat Hareketı olarak; hak için, hukuk için, adalet için yola çıktık. Avukata, kimliğine, onuruna, varlığına sahip çıkmak için, avukatların gür sesi olmak için yola çıktık.”

"SAVUNMANIN GÜCÜ İÇİN ADAYIM"

Fikret İlkiz (Bağımsız): “Başkanlığa aday olmamın nedeni avukatlık mesleğine ve savunmanın gücüne olan inancımdır. Meslektaşlarımın güvenini yıllardır aynı mücadelenin içinde birlikte olduğum tüm meslektaşlarımın güveni olarak kabul ediyorum. Bu kararı İstanbul Barosu geleneklerinin geleceğe taşınabilmesi amacıyla aldım. Geleceği birlikte kurmak için beraber yola çıkalım. Savunmanın gücü, hukuk ve adalet için tüm meslektaşlarımın ve tüm grupların desteğini istiyorum ve mücadelemizin başarısı için olmazsa olmaz bir destek olarak görüyorum.”

"PROJEMİZ GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ SAVUNMA"

Hasan Kılıç (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu): “Başta genç ve mesleğe yeni atılan avukatların sorunları olmak üzere tüm meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üreten projelerimizi hazırladık. Baro Meclisini oluşturacağız. İtibarlı, özgür, tam bağımsız ve güçlü savunma en büyük projemizdir. Kadın haklarının etkin savunulması, kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesi için var gücümüzle yılmadan mücadele edeceğiz. Cesur Baro, Güçlü Avukat sloganıyla yola çıktık.”

"GERÇEK BİR YARGI KURULMASI İÇİN"

Çiğdem Koç (Bağımsız): “Demokrat Yargı Eş Başkanı-Yargıç Orhan Gazi Ertekin’in, Yargı Meselesi Hallolundu kitabında şöyle bir cümle var: “Kesin olarak kaybedeceğini bilerek büyük güçler karşısında durmak, bir tür direnme hakkı alanı yaratmaktır. Bir korsan gösteri düzenlemektir” Benim adaylığım da, işte tam da bu. Önce, gerçek bir yargının kurulması, hukuk ve adalet ilişkisinin mümkün olan en doğru şekilde yaşatılması gerek. Düşman ceza hukukundan, haksızlıkların ötekileştirilmesinden ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesinden hepimiz payımıza düşeni alıyoruz. Bu nedenle, İstanbul Barosu’nun, böyle bir yargının inşasında bir temel rolü üstlenmesi zorunludur.”

"AVUKATLAR TEHDİT ALTINDA OLMAMALI"

Gökhan Ahi (Avukat Hakları Grubu): “Avukatlar, mesleğini ve kamu görevini yaparken, baskılarla ve zorluklarla karşılaşmamalı, hapis veya soruşturma tehdidi altında olmamalı. Bugüne kadar ki Baro yönetimleri avukatlara bu ortamı sağlayamamışdır. Biz, avukatlara ‘Yeni nesil bir Baro’ sağlamak vaadiyle yola çıktık.”

"SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Talat Canbolat (Baroda Değişim ve ve Gelişim Harekatı): “Sorunları; siyasî, ideolojik, dini ayırım gözetmeksizin, grupçuluktan uzak, ehliyeti ve liyakatı esas alan, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı tüm meslektaşlarımızla birlikte çözeceğiz.”

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