SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İstanbul Barosu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İstanbul Barosu için 9 aday yarışacak

İstanbul Barosu’na kayıtlı yaklaşık 41 bin avukat 14 Ekim’de sandığa gidecek. Baro başkanlığı seçimleri için mevcut başkanın yanı sıra 8 aday daha başkanlık için yarışacak

04.10.2018 - 07:33 | Güncelleme:

İstanbul Barosu’na kayıtlı yaklaşık 41 bin avukat 14 Ekim’de sandığa giderek yeni baro başkanını seçecek. Seçimde 6 ayrı gruptan 7 aday ile iki bağımsız aday yarışacak. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu da ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ adına yarışacak iki adaydan birisi...

İstanbul Barosu’na kayıtlı40 bin 578 avukat, yeni baro başkanını seçmek için 14 Ekim’de sandığa gidecek. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu, 8 adaya karşı yarışacak. Çiğdem Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, seçimde, 6 gruptan 7 aday ile 2 bağımsız aday var. Seçim öncesi adaylar projelerini anlattı.

"ATATÜRK İÇİN DUYARLILIK SÜRECEK"

Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu): Hedefimiz sosyal bir baro. Atatürk ve Cumhuriyet konusunda ortaya koyduğumuz duyarlılıkları devam ettireceğiz. Değişen avukatlık modelini geliştirmeye çalışacağız. Biz Endüstri 4.0, yapay zeka, dijitalleşme gibi yeni dünyaya doğru açılmakta olduğumuzu ve bunun da mesleğimizi değiştireceğini, değişen o mesleğe uygun bizim de yeni projeler geliştirdiğimizi anlatarak o projelerin gereğini yapacağız.”

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞİŞİM ŞART"

Kaptan Yılmaz (Milliyetçi Avukatlar Grubu): “Biz sistem olarak yönetime talibiz. Avukatlıkta politik manipülasyona ve gelir makasının açılması izin vermeyceğiz. Çoğunluğu oluşturan genç meslektaşların çalışandan, ‘ortak’lara geçişini avukatlar arası eşitlik için zorunlu görüyoruz. Meslekte iş adaletinin, özgürlüğün sağlanması yönetimlerin en önemli görevlerindendir. Eğitim ve sistem sorunlarının çözülmesi için değişiklik şarttır.”

"AVUKATLAR İŞİNİ DAHA RAHAT YAPACAK"

Cem Kaya Karatün (Ortak Hedef Platformu): “Avukatın kimliğinin ön plana çıkıp, onun işin gereklerini rahat yapması için mücadele vereceğiz. Silivri Cezaevi’ne gittiğimiz vakit saat 23.00’sonra içeri alınmıyoruz, adliyenin içinde birçok noktaya avukatlar giremiyor. Bizim üstünde önemle duracağımız, avukatın işini rahatça yapabilmesi.”

"ADALET İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Başar Yaltı (Avukat Harekatı): “Türkiye’nin hukuk düzeni ve yargı sistemi siyasallaştı. Yargı, adalet üretemez oldu. Cumhuriyet hukuku yok edilirken İstanbul Barosu’ndan olup bitenlere karşı herhangi bir ciddi tepki gelmedi. Baro yönetimi yetersiz kaldı. Bu noktada bizler Avukat Hareketı olarak; hak için, hukuk için, adalet için yola çıktık. Avukata, kimliğine, onuruna, varlığına sahip çıkmak için, avukatların gür sesi olmak için yola çıktık.”

"SAVUNMANIN GÜCÜ İÇİN ADAYIM"

Fikret İlkiz (Bağımsız): “Başkanlığa aday olmamın nedeni avukatlık mesleğine ve savunmanın gücüne olan inancımdır. Meslektaşlarımın güvenini yıllardır aynı mücadelenin içinde birlikte olduğum tüm meslektaşlarımın güveni olarak kabul ediyorum. Bu kararı İstanbul Barosu geleneklerinin geleceğe taşınabilmesi amacıyla aldım. Geleceği birlikte kurmak için beraber yola çıkalım. Savunmanın gücü, hukuk ve adalet için tüm meslektaşlarımın ve tüm grupların desteğini istiyorum ve mücadelemizin başarısı için olmazsa olmaz bir destek olarak görüyorum.”

"PROJEMİZ GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ SAVUNMA"

Hasan Kılıç (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu): “Başta genç ve mesleğe yeni atılan avukatların sorunları olmak üzere tüm meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üreten projelerimizi hazırladık. Baro Meclisini oluşturacağız. İtibarlı, özgür, tam bağımsız ve güçlü savunma en büyük projemizdir. Kadın haklarının etkin savunulması, kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesi için var gücümüzle yılmadan mücadele edeceğiz. Cesur Baro, Güçlü Avukat sloganıyla yola çıktık.”

"GERÇEK BİR YARGI KURULMASI İÇİN"

Çiğdem Koç (Bağımsız): “Demokrat Yargı Eş Başkanı-Yargıç Orhan Gazi Ertekin’in, Yargı Meselesi Hallolundu kitabında şöyle bir cümle var: “Kesin olarak kaybedeceğini bilerek büyük güçler karşısında durmak, bir tür direnme hakkı alanı yaratmaktır. Bir korsan gösteri düzenlemektir” Benim adaylığım da, işte tam da bu. Önce, gerçek bir yargının kurulması, hukuk ve adalet ilişkisinin mümkün olan en doğru şekilde yaşatılması gerek. Düşman ceza hukukundan, haksızlıkların ötekileştirilmesinden ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesinden hepimiz payımıza düşeni alıyoruz. Bu nedenle, İstanbul Barosu’nun, böyle bir yargının inşasında bir temel rolü üstlenmesi zorunludur.”

"AVUKATLAR TEHDİT ALTINDA OLMAMALI"

Gökhan Ahi (Avukat Hakları Grubu): “Avukatlar, mesleğini ve kamu görevini yaparken, baskılarla ve zorluklarla karşılaşmamalı, hapis veya soruşturma tehdidi altında olmamalı. Bugüne kadar ki Baro yönetimleri avukatlara bu ortamı sağlayamamışdır. Biz, avukatlara ‘Yeni nesil bir Baro’ sağlamak vaadiyle yola çıktık.”

"SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Talat Canbolat (Baroda Değişim ve ve Gelişim Harekatı): “Sorunları; siyasî, ideolojik, dini ayırım gözetmeksizin, grupçuluktan uzak, ehliyeti ve liyakatı esas alan, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı tüm meslektaşlarımızla birlikte çözeceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X