İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis, Epözdemir'in bürosunda ve ikametinde arama yaptı
Giriş: 23.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:07
Habertürk'ten Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından bildirdiğine göre İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir’in bürosunda ve ikametinde polisin arama çalışmaları devam ediyor.
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