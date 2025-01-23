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        Haberler Gündem İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

        İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı

        İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis, Epözdemir'in bürosunda ve ikametinde arama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:07
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        Fırat Epözdemir'e gözaltı
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından bildirdiğine göre İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir’in bürosunda ve ikametinde polisin arama çalışmaları devam ediyor.

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        #haberler
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