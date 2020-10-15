İstanbul Bilişim iflas etti 0:00 / 0:00

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya taraflar katıldı. Ürünleri teslim edilmeyen vatandaşlarda duruşmaya katıldı.

SATIŞ İÇİN ANLAŞILDI

Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.’nin avukatı, İngiliz menşeili bir firmaya ile satış konusunda anlaşıldığını belirterek, kesin süre kararı verilmesini istediklerini söyledi.

MAHKEME İFLASINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.’nin açtığı konkordato davanın ve kesin süre verilmesi talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.) iflasına karar verdi. Mahkeme heyeti, kararın İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne de gönderilmesine karar verdi.