İSTANBUL AIRSHOW 2018
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İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak

İstanbul, Teknofest sonrası önemli bir havacılık fuarına daha ev sahipliği yapacak. İSTANBUL AIRSHOW 2018, Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu´nda düzenlenecek.150'nin üzerinde firmanın katılımı ile yapılacak fuarda sergilenecek 40'dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak

24.09.2018 - 09:35 | Güncelleme: DHA

1996 yılından beri her iki yılda bir yapılan organizasyonun, bu yıl 12´ncisi 27 Eylül´de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda başlayacak. Mint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş Genel Müdürü Feyzan Erel´in DHA´ya verdiği bilgiye göre fuarda; ultralight, gyrocopter gibi sportif araçlardan, eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından, iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar birçok hava aracı sergilenecek.

İLK KEZ LANSMANI YAPILACAK HAVA ARAÇLARI OLACAK

Fuar´da, halen Türk şirketleri tarafından hiç kullanılmayan Türkiye lansmanını ilk kez İstanbul Airshow´da gerçekleştirecek hava araçları da yer alacak. Bunlar içerisinde, Cessna´nın geniş gövdeli ve uzun menzilli yeni modeli Citation Longitude, Piaggio EVO ve HondaJet Elite´i de olacak. 150´nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek fuarda sergilenecek 40´dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

BÜYÜK ŞİRKETLER DE YER ALACAK

Furara Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ katılacaklar arasında yer alacak. Fuar ilk 3 günü profesyonellere, bürokrat ve iş dünyası yetkililerine, konuyla ilgili eğitim gören veya görmek isteyen öğrencilere varan bir yelpazede havacılık camiasını ağırlayacak.Ziyaretçi sayısının 30 ile 35 bin arasında olması bekleniyor

"150'NİN ÜZERİNDE FİRMA KATILACAK"

Mint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş Genel Müdürü Feyzan Erel, DHA´ya fuarın detaylarını anlattı. 150´nin üzerinde firma ve 4 günde 40´ın üzerinde hava aracının fuarda sergileneceğini dile getiren Erel, "Fuarda ayrıca, TUSAŞ - Malezya Yatırım Ajansı toplantıları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ve Türk Teknik tarafından düzenlenecek panel ve toplantılar ile havacılıkla ilgili çeşitli söyleşi ve etkinlikler düzenlenecek.Her zaman olduğu gibi fuar, 30 Eylül Pazar günü halk ziyaretine açılacak.

ISTANBUL AIRSHOW´un en temel özelliği; spesifik dar kapsamlı, örneğin yalnızca iş jetlerine yönelik olanlar dışında, dünya´nın havalimanları da dahil tüm unsurlarıyla sadece "Sivil Havacılığı" hedefleyen tek platformu olmasıdır" dedi

"KALICI PLATFORM DÜZENLEMEK EMEK İSTİYOR"

Her sektörde olduğu gibi havacılık endüstrisinde de kalıcı bir platform düzenlemenin büyük çaba, emek, sabır ve destek isteyen uzun bir yol olduğunu ifade eden Feyzan Erel,"Bu anlamda, ISTANBUL AIRSHOW´un da uluslararası havacılık fuarı takvimlerine kabulü oldukça uzun bir zaman aldı. Bugün gerçekten, herkesin de bildiği gibi, her yönüyle; hem sivil havacılık, hem de havalimanları alanlarında son derece farklı bir konuma sahibiz. Bunlar elbette kolay olmuyor. İlgili her birey ve kurumun katkısı gerekiyor" diye konuştu.

İSTANBUL VURGUSU İÇİN 2017 YILINDA ADI DEĞİŞTİ

Feyzan Erel, 2012 yılına kadar AIREX adıyla düzenlenen fuarın İstanbul´un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha da etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014 yılından itibaren `ISTANBUL AIRSHOW´ olarak düzenlendiğini söyledi ve ekledi:

"TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Temel Kotil´in talep ve teşvikleriyle adı değişti.Bunun sonuçlarını en iyi yurt dışında görüyor ve anlıyorsunuz. Artık, uluslararası fuarlarda adınız yalnızca `İSTANBUL´ olarak geçiyor, Airshow bile neredeyse kullanılmıyor... Vurgu açısından çok önemli bizce...Dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın koyduğu 2023 hedeflerine paralel olarak yerli uçak üretimine yönelik çalışmalar başladığında, altyapı oluşturma çalışmalarına daha da yoğun bir destek vermek amacıyla, Türk Hava Yolları Teknik´in o dönemki Genel Müdürü, bugünün Savunma Sanayi Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demir´in, yönlendirme, tavsiye ve teşvikleriyle `Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu´ spesifik bir alan olarak organizasyona dahil edildi. Bunun sonucunu da, her geçen yıl görüyoruz ve göreceğiz de."

FUAR PROGRAMI ŞÖYLE

ISTANBUL AIRSHOW 2018´in açılışı 27 Eylül Perşembe günü saat 11:00´de, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu´nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açıkacak.

Fuarın Ana destekçisi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Ana Sponsorları olan Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve TAV Havalimanları Holding´in üst düzey yöneticilerinin de katılımı ile yapılacak törene, katılımcı firmaların üst düzey yöneticileri ile yabancı misyon şefleri de katılacak.

Fuar sürecinde, 27 Eylül Perşembe günü TUSAŞ ve MIDA (Malezya Yatırım Ajansı) arasında kapalı bir işbirliği toplantısı düzenlenecek. 28 Eylül Cuma günü 10:00-11:30 arasında, Türk Hava Yolları Teknik Yerlileştirme Paneli ile 29 Eylül Cumartesi 10:30-12:30 arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İnsansız Hava Aracı Paneli düzenlenecek.29 Eylül Cumartesi günü, 13:00-15:00 arasında Solotürk imza etkinliği yapılacak.

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