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        İstanbul Bisiklet Turu, Caddebostan'da sona erdi

        İstanbul Bisiklet Turu, Sultanahmet-Caddebostan etabıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:14
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        İstanbul Bisiklet Turu sona erdi
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        Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyonun ödül töreni Caddebostan Sahili'nde yapıldı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur yer aldı.

        Törende açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, bisikletçilerin zor koşullarda çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Spor, belirli değerler taşır. İzleyenlere ve yapanlara farklı anlamlar ifade eder. Biz, Olimpizm ruhuyla hareket ediyoruz. İstanbul'da 2036 Olimpiyat Oyunları'nı ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun toplum tarafından hissedilmesi mühim." ifadelerini kullandı.

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        İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak güçlü bir bisiklet takımının da kurulacağını sözlerine ekledi.

        Organizasyonun genel klasmanında Danimarkalı Gustav Wang birinci olurken, Belçikalı Gianni Marchand ikinci ve Kazak Nicolas Vinokurov üçüncü oldu. Şampiyon Wang, ödülünü Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı.

        Öte yandan, İstanbul Bisiklet Turu'nun etaplarındaki dereceler şu şekilde oluştu:

        - Arnavutköy/Arnavutköy etabı:

        1. Gustav Wang

        2. Lukas Rüegg

        3. Gianni Marchand

        - Şile/Şile etabı:

        1. Daniel Stampe

        2. Alessandro Romele

        3. Nicolas Vinokurov

        - Beykoz/Beykoz etabı:

        1. Davide Persico

        2. Dusan Rajovic

        3. Daniil Marukhin

        - Sultanahmet/Caddebostan etabı

        1. Timothy Dupont

        2. Davide Persico

        3. Alexander Arnt Hansen

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