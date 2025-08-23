Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda Gazze eylemi | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda Gazze eylemi

        Open Rafah grubu, Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı'nda eylem gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 20:19 Güncelleme: 23.08.2025 - 20:19
        1

        Katılımcıların tekneleriyle destek verdiği buluşmada, İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye dayanışma mesajları gönderildi.

        2

        Karaköy’den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi’ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

        3

        "Her yer Gazze her yer direniş", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe 1000 selam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Refah açılsın Gazze yaşasın" ve "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atılan etkinlikte, katılımcıların yaktığı siyah sis meşaleleriyle görsel bir mesaj verildi.

        4

        Programda yüzlerce kişi Filistin ve Gazze için dualar etti.

        5

        Etkinlik, havadan dron kameralarıyla farklı açılardan görüntülendi.

