        İstanbul Boğazı'nda sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

        İstanbul Boğazı'nda Keçilik Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi Büyükdere Demir Sahası'nda emniyete alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 00:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 00:36
        İstanbul Boğazı Keçilik Koyu açıklarında Bulgaristan'a seyreden ''Lady Sham' isimli 108 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

        İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-11 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Büyükdere Demir Sahası'nda emniyete alındı.

        DHA'nın haberine göre; konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan 'Lady Sham' isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

        SARIYER'DE YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

        Öte yandan Sarıyer Kısırkaya açıklarında Komor Adaları Bayraklı 'Razouk' isimli yük gemisi karaya oturdu.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

        #istanbul boğazı
        #Son dakika haberler
