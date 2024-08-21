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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 1 kayıp | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

        İstanbul Boğazı Sarıyer açıklarında tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu. Ekipler kayıp kişi için arama çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 01:55 Güncelleme: 21.08.2024 - 01:56
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        İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 1 kayıp
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        İstanbul Boğazı'nda alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre; Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul boğazı
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