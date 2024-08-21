İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 1 kayıp

İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İstanbul Boğazı Sarıyer açıklarında tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu. Ekipler kayıp kişi için arama çalışması başlattı
Giriş: 21.08.2024 - 01:55 Güncelleme: 21.08.2024 - 01:56
İstanbul Boğazı'nda alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
DHA'nın haberine göre; Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
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