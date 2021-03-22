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Çocuklarını özel bir okula kaydettirmek isteyen aile büyük şok yaşadı. Okul yönetiminin gerekçesi ise iddiaya göre çocuklarının otizmli olmasıydı. Özkan ve Emel Demirel çiftinin çocukları 2. sınıfa gidiyor. Onlar da yasal haklarını kullandı, evlerinin yakınındaki özel okula başvurdu.

İLÇE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET EDİLDİ...

İstanbul Büyükçekmece'deki özel okul çifti iki hafta boyunca oyaladı. Aile de bunun üzerine ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. 1 hafta sonra okuldan davet geldi.

"ÇOCUĞUNUZLA UĞRAŞACAK VAKTİMİZ YOK"

Görüşmede okul müdürü "ille de bu okulda çocuğunu göndermek istiyorsan, git kaydını yaptır. Size de bize de zulüm olur. Sizin çocuğunuzla uğraşacak vaktimiz yok" dediği iddia edildi.

OKUL MÜDÜRÜ SHOW HABERE KONUŞTU...

Show Haber ekibinin ulaştığı okul müdürü İsmail Yayık ise iddiaları reddederek şöyle konuştu "Biz sadece çocuğun akademik süreciyle ilgili olumlu veya olumsuz yaşanabileceklerini size deklare ettik, karar sizindir dedik" ifadelerini kullandı".