Caz coşkusunu şehre yaymaya hazırlanan 28. İstanbul Caz Festivali, 1-24 Eylül tarihleri arasında açık hava mekânlarında 40’a yakın canlı performansla şehri konser alanına dönüştürecek. 28. İstanbul Caz Festivali, Garanti BBVA sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenecek.

24 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı “İhtimaller” projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone’ye adadığı albümü “Morriconne Stories”den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy’ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records’ın kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü’nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks ve daha nice isim var.

Festival biletleri Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 9 Temmuz Cuma günü 10.30’dan itibaren, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden genel satışa sunuluyor. Öğrenciler, sınırlı sayıdaki indirimli öğrenci biletlerinden yararlanabiliyor. Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, 9-15 Temmuz tarihleri arasında festival biletlerini yüzde 20 indirimle alabiliyor.

Karsu

Üyelikleriyle İKSV'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Caz Festivali konserlerinin biletlerini indirimli fiyatlarla, öncelikli olarak alabiliyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr üzerinden yüzde 25 indirimle; Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri yüzde 15indirimle satın alabilecek. Biletler, Siyah Lale Kart üyeleri için 6 Temmuz Salı, Beyaz Lale Kart üyeleri için 7 Temmuz Çarşamba, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri için ise 8 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da ön satışa sunuluyor.