İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran'da başladı.

18 Temmuz’a kadar devam edecek festival kapsamında, yıldız isimlerden yeni keşiflere, caz ve güncel müziğin en iyi ve en yeni örneklerine, İstanbul’un 27 farklı mekânında 50’nin üzerinde konserle müzikseverle buluşacak.

FESTİVALDE BU HAFTA

Snarky Puppy // Shake Stew

9 Temmuz Salı, 20.45, Uniq Açık Hava Sahnesi

Kontrbasçı ve besteci Michael League’in, yıllar içinde giderek kalabalıklaşırken aynı zamanda bugünkü ruhuna erişmesini de sağlayan bir evrimle gelişen grubu Snarky Puppy, sofistike besteleri çığır açıcı bir emprovizasyon stiliyle yorumluyor. Yaklaşık on yıllık yoğun bir turne temposunun ardından peş peşe gelen Grammy ödülleriyle başarısını perçinleyen topluluk, caz, funk ve rock unsurlarıyla zenginleştirdikleri müzikleriyle her zaman keşifçi bir tavır takınıyor. Son dört yıldır altın çağını yaşayan bu etkileyici topluluk, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında Birlikte Güzel desteğiyle izleyiciyle buluşacak. Avusturya’nın en heyecan verici caz topluluklarından Shake Stew yedilisi ise Snarky Puppy akşamının ön grubu olarak, afrobeat ve groove’lardan örülü hipnotik müziğini sahneye taşıyacak.

Kamasi Washington

10 Temmuz Çarşamba, 21.30, Volkswagen Arena

2015’te yayımladığı ilk albümü The Epic ile kayda değer bir çıkış yaptıktan sonra bu başarıyı prestijli pek çok ödülle ve güçlü işbirlikleriyle perçinleyen Kamasi Washington, bugüne kadar John Legend, Run the Jewels, Ibeyi gibi yıldız müzisyen ve topluluklarla ortak çalışmalara imza attı. Saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle emin adımlarla ilerleyen Washington, 2017’deki Whitney Bienali’ne de bir multimedia enstalasyonuyla katılarak, müziğiyle atıfta bulunduğu çokkültürlülüğe bir kez daha vurgu yaptı. Parçası olduğu Ummah Chroma yönetmen kolektifiyle yaptığı As Told To G/D Thyself adlı filmi, bu yılki Sundance festivalinde prömiyerini yaptı. İstanbul Caz Festivali’ni ikinci kez ziyaret edecek olan Kamasi Washington’ı, hip-hop, R&B ve cazın bir araya geldiği performansı ile festivalde olacak.

Joss Stone

11 Temmuz Perşembe, 21.00, Volkswagen Arena

İlk gençlik yıllarında Aretha Franklin şarkılarıyla vokal çalışmaları yapan, daha sonra kendine has, güçlü ve parlak bir vokal tekniği geliştiren Joss Stone, ilk albümüyle Grammy ve Brit ödüllerine adını yazdırdı. Yayımladığı yedi albümün yanı sıra James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison ve Melissa Etheridge gibi efsanelerle birlikte sahne alan Stone, soul müzikle şekillenen kariyerinde her daim yeni açılımlar da yaparak keşifçi tavrını koruyor. İngiltere’nin en güçlü seslerinden, Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, festival konserinde, tutkulu vokali ve enerjik sahne performansıyla yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Paolo Fresu & Lars Danielsson “Summerwind” // Cem Tuncer Quartet

12 Temmuz Cuma, 20.00, Venedik Sarayı Bahçesi

Bu akşamın yıldızı, müziğin duygulara temas etmesi gerektiğine inanan trompetçi Paolo Fresu ve kontrbasçı Lars Danielsson ikilisi. Bu deneyimli iki müzisyen, müziklerinde yeri geldiğinde klasik caz ve folk unsurlarına yer veriyor ve hiç rutine düşmeden sürpriz dolu adımlar atarak, zevkle içine çekildiğiniz yepyeni bir evren yaratıyor. İkili, ilk albümleri Summerwind’den parçalarla festivalin konuğu olacak. Venedik Sarayı Bahçesi’nin tarihi atmosferinde yaşanacak bu festival akşamında cazseverleri karşılayacak isim ise caz gitaristi, besteci, aranjör ve yapımcı Cem Tuncer ve grubu. Neşet Ruacan, Ali Perret, L.Butch Morris, Aydın Esen, Ricky Ford gibi müzisyenlerle çalışan sanatçı aynı zamanda film ve dizi müziği besteleriyle de tanınıyor.

Çocukça Bir Gün

13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye

26. İstanbul Caz Festivali bu yıl üçüncü kez bir çocuk etkinliğine programında yer veriyor. 13 Temmuz Cumartesi günü Feriye’de saat 14.00’da başlayacak “Çocukça Bir Gün”de, festivalin çocukların dilinden konuştuğu, onlar için tasarlanmış konserler, atölyeler ve performanslarla dolu masalsı bir müzik günü gerçekleştirilecek. Üç yıldır düzenlenen Çocukça Bir Gün bu yıl, Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal ile “Masalların Masalı” performanslarının da yer aldığı programıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Caz Vapuru

14 Temmuz Pazar, 11.00, Kabataş – Anadolu Kavağı – Kabataş

İstanbul Caz Festivali’nin tartışmasız en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru, takipçilerinin merakla beklediği, Boğaz turuyla müziğin buluştuğu ve şehrin etkileyici atmosferinin melodilere karıştığı deniz üstü konserleri izlemek için 14 Temmuz’da heyecan verici boğaz seferine çıkmaya hazırlanıyor. Caz Vapuru’nun 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş İskelesi’nden yola çıkarak Anadolu Kavağı’na uzanan Boğaz Turu’nda, Talking Horns, Busquitos ile Brassist’in yanı sıra DJ kabininde Murat Meriç ve Joy FM DJ’lerinden Barthezz yer alacak. Anadolu Kavağı’nda verilecek öğle molasından sonra vapur saat 14.30’da Anadolu Kavağı’ndan tekrar Kabataş’a dönecek ve 15.30’da Kabataş’ta olacak.