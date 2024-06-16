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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Caz Festivali'nde bu konserler kaçmaz

        İstanbul Caz Festivali'nde bu konserler kaçmaz

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 3-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali'nde İstanbullularla buluşacak Gregory Porter, bu sene ilk kez Türkiye'ye gelecek Arlo Parks ve Chris Isaak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 01:04 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:04
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        Caz Festivali'nde bu konserler kaçmaz
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        Gregory Porter: Efsanevi caz vokalisti yıllar sonra yeniden İstanbul’da

        8 Temmuz Pazartesi, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        Gregory Porter
        Gregory Porter

        Meşhur “caz şapkasını” da yanına alıp uzun bir aradan sonra İstanbul’da yeniden müzikseverlerle bir araya gelecek olan Gregory Porter, RAMSEY’in sponsorluğunda 8 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullulara unutulmaz bir performans sergileyecek. BBC’nin “endişe verici biçimde az rastlanan, ender bir tür” olarak tanımladığı Porter, üniversiteden sonra Brooklyn’de caz kulüplerinde aşçılık yaparken sahneye çıkmaya başladı ve yazıp çekmecesine terk ettiği şarkı sözleri onu dünya sahnelerine taşıdı. Cazı büyük kalabalıklarla buluşturan müzisyen, ırkçılık direnişinin simgesi Dr. Martin Luther King’i anlattığı “1960 What?” şarkısıyla hafızalara kazındı, 2014’te Liquid Spirit ile, 2017'de Take Me to the Alley ile “En İyi Caz Vokal Albümü” dalında Grammy’ye layık görüldü. Çocukluğundan bu yana beslendiği country, gospel ve blues’un yanı sıra caz, R&B ve funk arasında dolaşan ayırt edici tarzıyla dikkat çeken sanatçı, sıradan hayatları iyi müziğe dönüştüren ve iyileşme hikâyelerine eşlik eden sevgi ve umut dolu şarkılarıyla İstanbullu dinleyicilerle buluşmak üzere uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir performansa imza atacak.

        Arlo Parks: Mercury ödüllü yetenekli sanatçı ilk kez Türkiye’de

        9 Temmuz Salı, 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

        Arlo Parks
        Arlo Parks

        Mercury ödüllü ve Grammy adayı Arlo Parks, 9 Temmuz Salı saat 21.00’da Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’da Cyberwise Siber Güvenlik AŞ.’nin desteğiyle ilk defa İstanbullu seyircisiyle buluşacak. Tutkulu bir şair ve iyi bir hikâye anlatıcısı olan Parks, ona Grammy adaylığı ve Mercury ödülü kazandıran 2021’de çıkardığı ağırlıklı olarak R&B, soul ve indie’nin eşlik ettiği ilk albümü Collapsed in Sunbeams’ten sonra The Guardian “büyük bir yeteneğin doğuşu”nu müjdeledi. Çıktığı dünya turunda Harry Styles, Lorde ve Florence + the Machine ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, 2023’teki son albümü My Soft Machine ile hem alternatif pop’a kaydı hem de keder, türbülans, iyileşme ve mekânsızlıktan bahsetti. Arlo Parks, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’un değerli işbirliğiyle, şiirsel dilinden kendi hikayelerimizi dinleyeceğimiz bir konser için ilk kez Türkiye sahnesinde bizimle buluşacak.

        Festivalin Türkiye’de ilk kez sahne alacak diğer isimleri: Chris Isaak, YolanDa Brown ve dahası

        Chris Isaak
        Chris Isaak

        31. İstanbul Caz Festivali, Arlo Parks’ın yanı sıra birçok önemli ismi de ilk kez ağırlıyor. “Wicked Game” ile adını duyuran, “Blue Hotel” ve “Baby Did A Bad Bad Thing” gibi şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinin vazgeçilmezi olan, kalıplara sığmayan müziği ve baştan çıkarıcı sesiyle Chris Isaak, İngiltere’nin en başarılı kadın saksofoncularından, enerjik, doğaçlamaya açık özgür müziği ile YolanDa Brown, kendi döneminin en güçlü davulcusu olarak anılan Greg Hutchinson’la birlikte sınırları aşan müziği ve şaşırtıcı performansı ile Baptiste Trotignon, Avrupa’nın en büyük müzik grupları arasında sayılan, tutkulu bir enstrümantal ses deneyimi ile Modern Art Orchestra feat. Kornél Fekete-Kovácsve festivalde Parklarda Caz’da sahne alacak olan, sürprizli melodileri, enerjik saksofon soloları, akılda kalıcı davul ritimleriyle punk, caz ve elektronik müziğin yepyeni bir karışımını icat eden, iki saksofon ve bir davul setiyle Brass Riot ve festival kapsamında +1’li Gece Gezmesi’nde çıkacak olan, elektronik bir punk deneyine tanıklık edeceğimiz bas ağırlıklı groove'ları ve bilgisayarlı ritimleriyle Baby's Berserk, Türkiye’de ilk kez konser verecek diğer sanatçılar arasında yer alıyor.

        İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.

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        #İKSV
        #İstanbul Caz Festivali
        #Gregory Porter
        #Arlo Parks
        #Chris Isaak
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