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İstanbul Cuma namazı saati: 30 Nisan İstanbul Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul Cuma saati

30 Nisan cuma günü İstanbul'da Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İstanbul cuma saatini araştırıyor. Vatandaşlar tarafından çok merak edilen 17 günlük tam kapanma süresi boyunca camilerde cuma namazı kılınıp kılınamayacağı konusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama getirildi. 30 Nisan İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan İstanbul Cuma namazı saati

İstanbul Cuma namazı saati: 30 Nisan İstanbul Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul Cuma saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınacağının açıklanması üzerine İstanbul cuma namazı saati araştırmaları çoğaldı. 30 Nisan Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati

İSTANBUL CUMA SAATİ - 30 NİSAN

30 Nisan İstanbul Cuma saati: 13.06

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
30 Nisan 2021 Cuma04:1805:5713:0616:5620:0621:38
01 Mayıs 2021 Cumartesi04:1705:5513:0616:5720:0721:39
02 Mayıs 2021 Pazar04:1505:5413:0616:5720:0821:41
03 Mayıs 2021 Pazartesi04:1305:5313:0616:5720:0921:42
04 Mayıs 2021 Salı04:1105:5213:0616:5820:1021:44
05 Mayıs 2021 Çarşamba04:0905:5013:0616:5820:1121:45
06 Mayıs 2021 Perşembe04:0805:4913:0616:5820:1221:47


TAM KAPANMA YASAĞINDA CAMİLERDE NAMAZ KILINABİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” ifadeleri kullanıldı.

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