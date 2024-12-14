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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 10 aylık bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 10 aylık bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane'de rahatsızlanarak özel hastaneye götürülen 10 aylık bebeğin ölümünde ihmal bulunduğu iddiasına ilişkin inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 07:04 Güncelleme: 14.12.2024 - 07:04
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        10 aylık bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı
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        Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan ailesi, rahatsızlanan 10 aylık Poyraz Ali Aksungur'u özel bir hastaneye götürdü.

        Aile, bebeğin teşhiste bulunulmadan taburcu edildiği, hastaneye tekrar götürüldüğünde ise iğne yapılıp ''Rota virüsü'' tanısıyla yatışı verilmeden gönderildiği ancak evde hayatını kaybettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        AA'nın haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün, ailenin ''ihmal'' iddiası üzerine olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
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