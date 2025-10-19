BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 20 Ekim Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...