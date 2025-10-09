Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 9 Ekim elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre bugün İstanbul genelinde 21 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta kesilecek? İşte detaylar...