İstanbul'da 7 araçlık zincirleme kaza: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde Niyazi B'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden başka bir araca çarptı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kontrolden çıkan otomobil, yolu ayıran demir bariyerlere ve yol aydınlatma direğine çarptıktan sonra 5 aracın daha çarpışmasına neden oldu. AA'nın haberine göre, toplamda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.