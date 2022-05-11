İstanbullular 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte bugün 11 Mayıs 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
11 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Vantuz Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 08:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Vantuz Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 08:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Vantuz Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 08:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 04:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Vantuz Arızası
|Açıklama
|:
|Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 08:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 04:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 08:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|11.05.2022 08:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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