İstanbul'da 917 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Bayramda AVM'ler açık mı kapalı mı?

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 917 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralanan 10 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.