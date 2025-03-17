Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmaları ve akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, Edirne istikametinde ise Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş ilerliyor. Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar sürüyor.

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Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Tuzla arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar sürerken, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında yolcular kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar yükseldi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.