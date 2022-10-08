AVM'de silahlı saldırı! 2 yaralı 0:00 / 0:00

Haber Merkezi

İstanbul'da İstinyePark AVM'de iki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi yaralanırken, 1'inin durumu ağır.

Habertürk'ten Ozan Kelleci'nin aktardığı bilgilere göre; İstanbul'da bir AVM'nin bahçe katında bulunan restoranda yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek kavgası nedeniyle silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aralarında yabancı uyrukluların olduğu kişiler aynı masada oturuyordu. Oturanlar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu bir kişi silahını çıkarıp ateş etti.

Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AVM içerisinde panik havası oluşurken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİR AYDA 2'NCİ SALDIRI

Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de geçtiğimiz günlerde bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, çatışmada 6 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, 4'ü Azerbaycan, 1'i İran uyruklu ve 1'ü Türk vatandaşı 6 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.