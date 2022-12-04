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İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi

İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi

İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
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AA

AA'nın haberine göre, Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.

Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar." dedi.

Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." ifadelerini kullandı.

Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.

Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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