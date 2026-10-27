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        Haberler Bilgi İstanbul'da bugün okullar tatil mi oldu? Gözler Valilik açıklamasında! 27 Ekim 2026 Salı günü okul var mı, tatil mi edildi?

        İstanbul'da bugün okullar tatil mi oldu? Gözler Valilik açıklamasında! 27 Ekim 2026 Salı günü okul var mı, tatil mi edildi?

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler, 27 Ekim Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. İstanbul Valiliğinin yağış uyarısının ardından gözler eğitim öğretime ilişkin yeni bir tatil kararı alınıp alınmadığına çevrildi. Peki, Okullar tatil mi oldu? İşte, 27 Ekim 2026 İstanbul'da okulların tatil durumu hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        İstanbul'da bugün okulların tatil olup olmadığı, sabah saatlerinde öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kent genelinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağış ve bazı bölgelerde oluşabilecek su baskını riski nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi ihtimali araştırılıyor. Hava koşullarına yönelik uyarılar sürerken öğrenciler, ders programlarının değişip değişmediğini öğrenmek için Valiliğin duyurularına odaklandı. Peki, İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? İşte, 27 Ekim 2026 Valilik açıklaması ile okulların son durumuna ilişkin detaylar…

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        İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul'da 27 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiği yönünde yeni bir duyuru yapılmadığı sürece kent genelindeki resmi ve özel okullarda derslerin normal programında devam etmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

        İstanbul Valiliği, 27 Ekim Salı günü beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yapılan uyarıda, yağışların kent genelinde etkili olabileceği ve özellikle kuzey ilçelerinde daha kuvvetli görülebileceği bildirildi.

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        İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

        Valiliktan henüz bir tatil haberi gelmedi. Öğrencilerin ve velilerin, olası bir değişiklik için İstanbul Valiliği ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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        İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

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        Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile, kuvvetli yağış beklentisinin öne çıktığı ilçeler arasında yer alıyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

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        28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM TATİL Mİ?

        Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencileri bu hafta resmi tatil günleri de bekliyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda tam gün tatil uygulanacak.

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