İstanbul'da bugün okullar tatil mi oldu? Gözler Valilik açıklamasında! 27 Ekim 2026 Salı günü okul var mı, tatil mi edildi?

İstanbul'da bugün okulların tatil olup olmadığı, sabah saatlerinde öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kent genelinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağış ve bazı bölgelerde oluşabilecek su baskını riski nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi ihtimali araştırılıyor. Hava koşullarına yönelik uyarılar sürerken öğrenciler, ders programlarının değişip değişmediğini öğrenmek için Valiliğin duyurularına odaklandı. Peki, İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? İşte, 27 Ekim 2026 Valilik açıklaması ile okulların son durumuna ilişkin detaylar…