        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurusu ile 25 Kasım Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Elektrik kesilecek ilçeler belli oldu! 25 Kasım 2025 BEDAŞ duyurusu ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 25 Kasım Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 00:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:21
        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Kasım Salı günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 25 Kasım Salı 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

