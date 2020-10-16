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İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 16 Ekim Son depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu Türkiye gündeminde yer alıyor. AFAD verilerine göre dün saat 16.55'de İstanbul Avcılar merkez üssü 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. İşte 16 Ekim Son depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 16 Ekim Son depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. İşte 16 Ekim Son depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

"RAHATSIZ EDİCİ BİR DEPREM"

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci ProfProf. DrDr. Naci Görür'denGörür'den de İstanbul'daki deprem hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Görür yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

twittertwitter

AFAD SON DEPREMLER 16 EKİM 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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