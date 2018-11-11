İstanbul’da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist bir kadın, dün aynı taksiciye denk gelince bu kez yaşananları cep telefonuyla kayıt aldı. Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a gittikleri süre boyunca taksicinin kadının elini tutması ve bir an olsun ayırmaması kameralara yansıdı. Yolculuk sonunda ise taksici, 100 lira uzatan kadına 20 lira geri vererek 20 lira daha istedi. İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu sonucu, 34 TEH 13 plakalı taksi, Beyoğlu'nda bulundu. Aracın ruhsatına el konularak toplu taşıma ruhsatı süresiz olarak iptal edildi. Şüpheli taksici ise her yerde aranıyor.

İstanbul’da Tayland uyruklu Niorn S., bir süre önce Şişli’de kaldığı otelinden çıkarak bir taksiye bindi. İddiaya göre, yolculuk etmeye başlayan genç kadın, gideceği adrese varmaları üzerine taksicinin istediği miktarı vererek araçtan indi. Taksinin ayrılmasının ardından Niorn S., bir şekilde fazla ücret ödediğini fark etti. Bunun üzerine genç kadın işlerini bitirdikten sonra oteline döndü.

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beşiktaş’a gitmek için Mecidiyeköy’deki bir AVM’den çıkan genç kadın, kendisinden fazla para aldığını düşündüğünü taksicinin kullandığı 34 TEH 13 plakalı taksiye denk geldi. Taksinin ön koltuğuna binen Niorn S., takside yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

ELİNİ BIRAKMADI

Yolculuk süresi boyunca turist Niorn S. ile sohbet etmek için elinden geleni yapan taksici, önce İngilizce olarak trafiğin yoğun olduğundan bahsetti. Niorn S.’nin İstanbul’da trafiğin normal olduğunu söylemesi üzerine taksici de “Ne normal? Trafik saati değil, saat 6 ile 7 arası trafik olması gerekir. Şu an normal değil” dedi. Taksicinin cevap verdiği esnada kadının elinin tutması üzerine turist kadın, “Bana dokunma” diyerek karşılık verdi. Ancak konuşmaya devam eden taksici bir kez daha kadının elini tuttu.

"BENİM EVİM DE ATATÜRK HAVALİMANI TARAFINDA"

Niorn S.’nin 'Beşiktaş, Bebek her yer trafik' sözleri üzerine taksici bu kez de, “Benim evim Atatürk Havalimanında, trafik yok çok rahatım, fazla insan yok” dedi. Ardından da kadının kullandığı cep telefonunun kendi ülkesindeki fiyatını sordu. Bir süre sonra Niorn S., gideceği adresin yakın mı uzak mı olduğunu öğrenmek istedi. Taksicisinin “Yakın 15 dakika sonra oradayız” demesine karşın Niorn S., “Durabilirsin inmek ve biraz yürümek istiyorum” dedi.

100 LİRAYI CEBE ATIP 20 LİRA VERDİ

Taksici bunun üzerine aracı yol kenarına çekti ve Niorn S.’den 40 lira istedi. Kadının “Neden 40 lira, sen bana maksimum 30 lira olacağını söyledin” demesi üzerine “Tamam 30 lira” diyen taksici, kadının uzattığı 100 lirayı el çabukluğuyla sol cebine atıp, sağ eliyle kadına 20 lira uzattı ve 20 lira daha istedi. Tüm bu yaşananlar ise Niorn S.’nin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadının durumu fark ederek 100 lirayı geri aldığı, taksiciye 30 lira verip indiği öğrenildi.

O TAKSİ BULUNDU, TAKSİCİ ARANIYOR

Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu, 34 TEH 13 plakalı şüpheli taksi, Beyoğlu'nda park halinde bulundu.

Şoförünün E.K. olduğu öğrenilirken, olayın yaşandığı gece failin B. T. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsı yakalamaya yönelik İstanbul genelinde çalışmalar sürerken, taksi şoförü avukatıyla birlikte emniyete geleceğini söyledi. Diğer yandan Taylandlı turist Niorn S.'ye de ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından 34 TEH 13 plakalı araç trafikten men edilerek, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasının ardından sivil trafik ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca Taksiciler Odası da araç hakkında gerekli işlemleri yaparak, araç hakkında TUSEM (Toplu ulaşım değerlendirme sistemi) yaptırımı uyguladı ve aracın toplu taşıma ruhsatı süresiz iptal edildi. Ruhsatın yeniden alınması için 6 ay süreyle şerh konuldu.

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