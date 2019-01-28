Madalyalar yurt dışına gidecekti

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kazılarda buldukları Anadolu'nun değişik dönem uygarlıklarına ait tarihi objeleri yurt dışında satmaya çalışan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi.

11 OPERASYONDA 2 BİN 373 ESER



Tarihi eser kaçakçılarına yönelik son 1 ay içerisinde yapılan 11 operasyonda 2 bin 373 parça tarihi eser ele geçirildi.

OTEL SAHİBİ, DEDEKTÖR FİRMASI SAHİBİ VE ANTİKACILAR GÖZALTINDA



Operasyonlarda, Anadolu uygarlıklarına ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmayı planlayan aralarında otel sahibi, antikacı ve dedektör firması sahiplerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MADALYALARI YURT DIŞINA GİDECEKTİ



Yurtdışına gönderilmek istenirken ele geçirilen tarihi eserler arasında en önemlileri Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadelede üstün hizmet gösteren kişilere verilen madalyalardı. Bu madalyaların alım ve satımı kesinlikle yasak.

Ele geçirilen eserler arasında Romalı generallerin savaş sırasında kullandıkları pişmiş topraktan yapılmış su matarası, Ortaçağ dönemine ait vaftiz madalyası, Geç Roma dönemi sütun başı, İslami dönemi süvari kılıcı ve binlerce sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 tarihi eser kaçakçısı hakkında 2863 sayııl 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna' muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.