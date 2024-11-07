İstanbul'da Erzincan günleri

İstanbul'da Erzincan Tanıtım Günleri başladı Erzincan'ın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı "7'nci Erzincan Tanıtım Günleri" İstanbul Yenikapı'da başladı. "Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor" sloganıyla düzenlenen ve pazar gününe kadar sürecek olan etkinlik boyunca çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:11 facebook

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