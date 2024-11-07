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        İstanbul'da Erzincan Tanıtım Günleri başladı

        Erzincan'ın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı "7'nci Erzincan Tanıtım Günleri" İstanbul Yenikapı'da başladı. "Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor" sloganıyla düzenlenen ve pazar gününe kadar sürecek olan etkinlik boyunca çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:11
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        İstanbul'da Erzincan günleri
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        Erzincan'ın tarihi, kültürü, sanatı, içeriği, turizm değerleri, eşsiz yöresel ürünleri İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "7'nci Erzincan Tanıtım Günleri" ile İstanbul'a taşındı.

        "Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor" sloganıyla düzenlenen ve pazar gününe kadar sürecek olan etkinlik boyunca çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yerel esnafın açtığı stantlarda, Erzincan'a özgü yöresel lezzetler ve el işi ürünler sergileniyor.

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