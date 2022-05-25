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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar gözaltına alındı

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Gaziosmanpaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi. AA'nın haberine göre; operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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