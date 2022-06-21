İstanbul'da eşini darbeden Scooby Doo'nun mimarına hapis cezası! 0:00 / 0:00

DHA

Eşini saatlerce darbettiği iddiasıyla hakkında üç ayrı suçtan 14 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan İstanbul'da bir özel üniversitede öğretim üyesi olan, dünyada da birçok animasyon filmde imzası bulunan Güney Koreli Profesör Namkook Lee (70) hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, "Eşimin intihar etmesini engellemek istedim. Vurmadım" diyerek ağlayan Namkook Lee hakkında "eşini kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla sanığın tahliyesine de hükmetti.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Namkook Lee tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi olan eşi Jae Young Lee'yi (64) ise duruşmaya katılmadı.

"İNTİHAR ETMESİN DİYE DURDURMAK İSTEDİM, VURMADIM"

Sanık Namkook Lee tercüman eşliğinde İngilizce ifade verdi. Lee, "Eşime hiçbir zaman vurmadım. Benim hikayem üç ay önce başladı. Özel üniversitede sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. İki sınıfta görev alıyordum. Paramı birinci sömestrde aldım, ikinci sömestrde alamadım. Bu yüzden stresliydim. Hayal kırıklığına uğramıştım. 2 ay sonra neredeyse tükenmiştim. Bundan dolayı eşimle aramızda sorunlar vardı. Aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü eşim intihara kalkışmıştı. Komşularım da gördüler. Durmasını söylediler. İkinci kattaki pencereden intihara kalkışmıştı. Eşim 70 kilodur. Ben ise 45 kiloyum. Onu geri çekmeye çalıştım. Sonra enerjim bitmişti. Son gücümü kullandım ve onu yere çektim. Onun ölmesini engellemeye çalıştım. Ona kasti olarak vurmak ya da darbetmek istemedim. Onu durdurmak istedim. Ben bir erkeğim ama ondan daha ince bir fiziğe sahibim. Sadece onu çektim. Ona kesinlikle vurmadım" dedi.

"KARIMI SEVİYORUM" DEYİP AĞLADI

Hakimin, mağdurun yüzünde ve vücudundaki yaralanmalara ilişkin doktor raporunu sorması üzerine, sanık Lee, "Bilmiyorum. Sizden duydum" diye cevap verdi. Hakimin, "Eşiniz şu anda nerede, kendisiyle görüştünüz mü?" şeklindeki sorusunu sanık Namkook Lee ağlayarak "Karımı seviyorum, sağlık durumum iyi değil. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Eşimin Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum. Cezaevinde olduğumdan beri eşimden haber almadım" diye cevapladı. Sanık avukatı Turan Altun, "Müvekkilim dünya çapında tanınan, bilinen bir insandır. Eşiyle 45 yıldır evlidir. Müvekkilim suç işlemeye dair kastı yoktur. Eşi Türkiye'ye alışmadığını söyleyerek bu durumu sorun haline getirmiştir. Şikayetçi intihar etmeye çalıştığı için sanık intiharı engelleme aşamasında oluşan yaralanmalar vardır. Darp değil, intiharı engellemeye yöneliktir. Rapordaki yaralanmaların tümü, müvekkilimin eşini çekerken oraya buraya çarpmasıyla oluşan yaralanmalardır. Alınan raporların yeterli olmadığını düşünüyoruz, tekrar Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istiyoruz" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "Hakaret" ve "tehdit" suçlarından beraatini talep ederken, "Kasten yaralama" suçundan ise cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Turan Altun ise "Hakaret" ve "tehdit" suçundan mütalaaya katıldıklarını belirtirken, "Kasten yaralama" suçundan verilen mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

"BENİ AFFEDİN"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Namkook Lee ise, "Türk yargısına saygılıyım, adaletine de güveniyorum. Beni affedin. Kusuruma bakmayın" dedikten sonra Türkçe olarak teşekkür etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Namkook Lee'nin "Hakaret" ve "Tehdit " suçlarından delil bulunmadığından beraatine karar verirken, hayati tehlikeye sokacak şekilde eşini kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atması koşuluyla da tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tarafların evli oldukları ve bir yıl önce şüpheli koca Namkook Lee'nin işi nedeniyle Güney Kore'den Türkiye'ye taşındıkları belirtildi. Taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve 26 Mayıs 2022'de evde oturdukları sırada Namkook Lee'nin eşinin göğsüne üç kez yumruk vurarak yaraladığı anlatıldı. Ertesi gün de bu defa dışarıda birlikte oturdukları sırada tekrar eşiyle tekrar tartışan şüpheli Namkook Lee'nin eşinin ağzına vurduğu, daha sonra karnına yumruk attığı belirtildi. Birlikte gittikleri evde şüpheli Namkook Lee'nin eşinin yüzüne ve vücudunun her yerini yumruklamaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin eşini saatlerce dövdüğü, dövme sırasında da "Seni öldüreceğim" diyerek küfür, hakaret ve tehditte bulunduğu anlatıldı. Olay nedeniyle Jae Young Lee'nin alınan raporlarında, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin "Hayati tehlike meydana getirecek şekilde kasten yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl 10 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir