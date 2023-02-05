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İstanbul'da rüzgar ve fırtına yıktı ağaçları yıktı, çatıları uçurdu!

İstanbul'da etkisini sürdüren rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yıktı. Fatih ve Beşiktaş'ta ağaçlar bir taksi ile park halindeki aracın üzerine devrildi. Esenyurt'ta bir apartmanın uçan çatısı park halindeki 2 aracın üstüne düşerken, Maltepe'de de bir apartmanın çatısındaki izolasyon malzemeleri sokağa düştü. Beyoğlu'nda bir binanın metal plakaları sökülürken, Arnavutköy'de de bir binanın çatısı uçtu. Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tabelası etkili olan fırtına nedeniyle parçalara ayrıldı. Marketlerin sokakta bulunan stantlarının da uçtuğu İstanbul'daki olaylarda can kaybı olmadı

İstanbul'da fırtına ve kar yağışı ortalığı yıktı, uçurdu! - Son dakika haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da rüzgar ve fırtına, çatı uçmalarına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Lodos nedeniyle Esenyurt ilçesinde İstiklal Mahallesi Köknar Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. AA'nın haberine göre, fırtınanın etkisiyle savrulan çatının parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne düştü.

İki araçta da hasar meydana geldi. Uçan çatıdan düşen parçalar, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

O anlara tanıklık eden mahalle sakini Mehmet Halal, "Aracı siliyordum. Bir baktım yukarıdan çatı geldi. Allahtan kablonun üzerinde durdu, hızını kesti" dedi.

Aracında hasar oluşan Muharrem Özerman ise, "Evdeydik zaten sese çıktık. Aracımızda hasar meydana geldi." diye konuştu.

FATİH'TE ARAÇ TAKSİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü önünde yol kenarında bulunan ağaç, fırtınanın etkisiyle boş bir taksinin üstüne devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilip yol kenarına alındı. Can kaybının olmadığı olayda bir aydınlatma direği zarar gördü.

BARİYERLER VE KORUMALIKLAR UÇTU

Şiddetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu. İHA'nın haberine göre, Fatih ilçesi Şehit Turan Topal Sokak’ta bir inşaat alanının etrafına kurulan bariyerler sokağa uçarken, Yusufpaşa'daki eski bir inşaat alanındaki korumalıkların da hepsi uçtu. Sokağın boş olması nedeniyle kimseye zarar gelmedi. İlçenin Molla Gürani Mahallesi'nde ise, bir marketin önünde bulunan cips reyonu rüzgara dayanamadı. Uçarak savrulan reyonu gören market çalışanı dışarı çıkarak malzemeleri toplamaya çalıştı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇINAR AĞACI ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Beşiktaş ilçesinde çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle Akatlar Cebeci Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacı yola devrildi. Devrilen ağaç, park halinde bulunan bir otomobilin tavanını ezerek camını kırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaç kesilerek yoldan kaldırıldı. Hasar gören aracın üstü naylon ile kapatıldı.

OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Beşiktaş Saray Caddesi'nde ise çınar ağacından kopan kuru dal park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağaçtan kopan kuru dal altında kalan otomobilde hasar meydana geldi. Kuru dal yola düşerken kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Beyoğlu Tarlabaşı Ataman Sokak üzerinde metruk bina çevresindeki saclar ayrıldı. Ayrılan sac nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

ZEYTİNBURNU'NDA HASTANENİN TABELASI KOPTU

Zeytinburnu ilçesindeki Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tabelası da fırtına nedeniyle parçalara ayrıldı. İHA'nın haberine göre, tabelanın kimseye zarar vermemesi için polis ekipleri hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, hastanenin parçalara ayrılmış olan tabelasına müdahale ederek olası bir facianın yaşanmasını önledi.

BEYOĞLU'NDA BİNANIN METAL PLAKALARI SÖKÜLDÜ

Beyoğlu ilçesinde, tadilat nedeniyle bir binanın etrafına yapılan metal plaklar, yağış ve fırtınanın etkisiyle yerinden söküldü. AA'nın haberine göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda tadilat yapılan 7 katlı bir binanın etrafına inşa edilen metal plakların, yağış ve fırtınanın etkisiyle yerinden sökülmesi, sallanan plakların caddeden geçenler için tehlike arz etmesi nedeniyle belediye, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekerek bölgeyi emniyete aldı. Metal plakların onarılması ve yerine takılması için çalışma başlatıldı.

MALTEPE ÇATI İZOLASYON MALZEMELERİ SOKAĞA DÜŞTÜ

Maltepe ilçesinde bir binanın çatısında bulunan izolasyon malzemesi yerinden sökülerek sokağa düştü. İHA'nın haberine göre, saat 16.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Emre Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın çatısında bulunan izolasyon malzemesi fırtına sebebiyle yerinden söküldü.

İzolasyon malzemesi, rüzgarında şiddetiyle sokağa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çatısında kalan parçayı da keserek çalışmalarını tamamladı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, binada maddi hasar oluştu.

ARNAVUTKÖY'DE MARKET REYONLARI UÇTU, ÇATILAR DÜŞTÜ

Arnavutköy ilçesinde, bir marketin sebze standı, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. İHA'nın haberine göre, kaldırımda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Bir binanın dış cephe parçalarının da koptuğu ilçede, bir evin çatısından kopan parçalar, caddeye düşerek araçlara hasar verdi.

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