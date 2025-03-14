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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul 15-16 Mart 2025 hava durumu ile sıcaklıklar ne zaman düşüyor?

        Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul 15-16 Mart 2025 hava durumu

        İstanbul birkaç gündür bahar havalarından geçiyor. Yükselen güneş ile beraber artan sıcaklıklar vatandaşların yüzünü güldürdü ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarı yaptı. Peki, hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, 15-16 Mart 2025 hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:59
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        İstanbul'da bir süredir yaşanan bahar havası yerini soğuk havalara bırakmaya hazırlanıyor. AKOM, hafta sonu mega kentin sıcak ve güneşli olacağını ancak Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların düşeceğini açıkladı. İşte, 15-16 Mart İstanbul'da hava durumu...

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        15-16 MART 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

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        Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

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        MART SONUNDA KIŞ GERİ GELİYOR

        AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart - 23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftası ve Ramazan bayram haftası boyunca sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

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