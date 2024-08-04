İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
İstanbul'da Bakırköy'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanı çöktü. Hastanede tedavi gören 8 bebek tahliye edilirken, farklı bir üniteye sevk edilen ve prematüre olduğu öğrenilen bir bebek hayatını kaybetti.
Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılan bölümünün tavanında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 BEBEK TAHLİYE EDİLDİ
Ünitenin tavanından geçen sıcak su tesisatının patlaması üzerine meydana gelen olayda yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Olayda hastanenin koridorunda hasar meydana gelirken patlayan sıcak su borusundan akan sular koridoru bastı, hastane koridorunda ve tavanda hasar meydana geldi.
BİR BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, tahliye işlemlerinin ardından farklı bir üniteye transfer edilen bir bebeğin sağlık durumu kötüleşti.
Kuvözde tedavi gören yenidoğan prematüre bebek hayatını kaybetti.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"ASMA TAVANDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ"
İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlamada asma tavanda çökme meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek ekiplerimiz tarafından tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.