İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti İstanbul'da Bakırköy'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanı çöktü. Hastanede tedavi gören 8 bebek tahliye edilirken, farklı bir üniteye sevk edilen ve prematüre olduğu öğrenilen bir bebek hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:33 facebook

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