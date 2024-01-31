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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da konvoy oluşturup yolu kapatan 6 sürücü yakalandı

        İstanbul'da konvoy oluşturup yolu kapatan 6 sürücü yakalandı

        İstanbul Sancaktepe'de araçlarıyla konvoy oluşturup yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken 6 sürücü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 01:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:12
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        Konvoy oluşturup yolu kapatan 6 sürücü yakalandı
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        İstanbul Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücülerin yolu kapattıktan sonra halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; söz konusu görüntülerin 27 Ocak'ta Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde çekildiğini belirleyen ekipler, sürücülerin M.K, M.A.U, Y.K, Y.Ö, N.D.K ve E.F. olduğunu tespit etti.

        Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 51 bin 54 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücüler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır." maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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