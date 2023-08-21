İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü Kurak bir dönemden geçen İstanbul'da barajların doluluk oranı sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde El Nino ve Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgalarıyla birlikte şehirde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi. Rekor sıcaklık şehirde rekor su kullanımını da beraberinde getirdi. Şüphesiz artan su ihtiyacında İstanbul'un nüfusu da etkili. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'a geçen sene 16 milyon 18 bin 726 turist geldi. 2023'ün ilk 6 ayında da 7 milyon 903 bin 538 turist şehre geldi. Haberturk.com'dan Helin Genç'in haberi

İstanbul'da artan nüfusa karşın içme suyu kaynakları hayati öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki toplam nüfusun yüzde 18'inden fazlasının yaşadığı İstanbul'da her geçen yıl nüfus artmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisinden önce 5 milyona yaklaşan yıllık turist sayısı, pandemi döneminde 5 milyona kadar düşse de 2022'de 16 milyon ile rekor kırdı. İstanbul'a 2023'ün ilk 6 ayında gelen turist sayısı da 8 milyona dayandı. Artan nüfus ve turist yoğunluğunun yanında, Türkiye'ye göç edenler için de İstanbul ağırlığını koruyor. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 18 Haziran 2023’de yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da toplam 1.206.153 yabancı bulunuyor.

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İnsan sayısının her geçen gün arttığı megakent İstanbul için, en önemli sorunlardan birisi yetersiz içme suyu kaynakları. Düşük yağışlı bir dönemden geçen İstanbul'da barajlardaki su miktarı, kritik seviyede. Yetkililer ve uzmanlar sık sık İstanbullulara su tasarrufu uyarısında bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 aylık değerlendirme raporuna göre, İstanbul'da nüfusun büyük kısmının yaşadığı Avrupa Yakası'nda olağanüstü kuraklık ve çok şiddetli kuraklık etkili oluyor. Şehrin sadece Boğaz kesiminin kuzeyinde yer alan ormanlık bölge için kuraklık seviyesinin "normal civarı" olduğu rapor edildi.

ARTAN NÜFUSA KARŞI, SABİT SU KAYNAĞI

TÜİK her sene şubat ayında bir önceki yılın nüfusunu açıklıyor. TÜİK'in Şubat 2023'te açıkladığı verilere göre, İstanbul'un 2022 yılındaki nüfusu bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi ile yüzde 0,4 artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. 2023'ün nüfus verisi yine TÜİK tarafından 2024'ün ilk aylarında açıklanacak. Bugün itibariyle kabaca 16 milyon nüfusluk bir İstanbul baz alınabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, şehri 2023'ün ilk 6 ayında 7 milyon 903 bin 538 turist ziyaret etti.

Son 10 yıllık süreçte İstanbul'un nüfusu ve turist olarak gelen ziyaretçi sayısı artarken, kentin içme suyu kaynaklarında ciddi bir değişiklik olmadı. İSKİ'nin verilerine göre 16 Ağustos 2023 itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33,37. Yüzde 67,05 doluluk oranıyla Ömerli barajı en fazla doluluk oranına sahip baraj. Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 10'un da altına düşmüş durumda.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre 16 Ağustos 2023'te İstabul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33,37. Son 10 yılda sadece 2014 yılının Ağustos ayında yüzde 17 seviyesine düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı çoğunlukla yüzde 62 ila yüzde 67 arasında değişiyor.

Son 10 yılda barajların yüzde 17 ile en düşük doluluk oranına sahip olduğu 2014 yılında, İstanbul'un nüfusu 14 milyon 377 bin 18 iken kente gelen turist sayısı da 11 milyon 820 bin 697 oldu.

İstanbul barajlarının doluluk oranı

"AVRUPA YAKASININ KENDİ KENDİNE YETMESİ LAZIM"

DHA'ya konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Avrupa Yakası'ndaki su kaynaklarına dikkat çekerek "Şu andaki bizim en kritik noktamız Avrupa yakasının kendi kendine yetmesi lazım. Biz şu anda boğazın altından hem tünelle, hem borularla suyu Avrupa yakasına aktarıyoruz. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olması durumunda Avrupa yakasının su güvenliği açısından 3-5 ay, bir yıl, kendi suyuyla beslenebiliyor olabilmesi lazım. Bunlarla ilgili planlar açıklanacak. Rezve suyu, Meriç suyu gündeme gelmeli. Bizim yapmamız gereken iş, Avrupa yakasını da kendi suyuyla dönebilir, en azından belirli bir süre kullanabilir duruma getirmemiz lazım" dedi.