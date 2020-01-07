HABERTURK.COM

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar barajların dolmasını sağladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 43,77'ye ulaşmıştır. 6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür. AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek" dedi.

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 7, 2020

EN SON EKİM'DE

Yağışsız ve kuran geçen sonbahar aylarında barajlardaki doluluk oranı İstanbulluları endişelendirmişti. Ekim ayında yüzde 45 doluluk oranı görülürken bu oran kasım ayında yüzde 35, aralık ayında da yüzde 37 civarındaydı.

2014'ÜN ÜZERİNDE

İstanbulluları endişelendiren kuraklık, akıllara 2014 yılında yaşanan su krizini akıllara getirmişti. 2014 yılının aynı ayında barajların doluluk oranı yüzde 35 seviyelerinde ölçülmüştü. 2020 yılının ocak ayı son 10 senenin en düşük ikinci seviyesi oldu.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su kaynağını sağlayan barajların doluluk oranları ise şöyle ölçüldü:

Ömerli: Yüzde 51,67

Papuçdere: Yüzde 3,77

Sazlıdere: Yüzde 35,45

Büyükçekmece: Yüzde 35,82

Alibeyköy: Yüzde 54,54

Terkos: Yüzde 48,95

Kazandere: Yüzde 4,89

Elmalı: Yüzde 87,54

Darlık: Yüzde 58,22

Istırancalar: Yüzde 26,93