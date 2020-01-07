Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemİSKİ'den sevindiren açıklama! İstanbul'da sağanak barajları doldurmaya başladı

İstanbul'da sağanak barajları doldurmaya başladı

İstanbul'da son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, barajları da doldurdu. Yüzde 33'lere kadar düşen doluluk oranı yüzde 43,77'ye ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı en son ekim ayında bu seviyelerdeydi.

istanbul barajlar son durum
HABERTURK.COM

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar barajların dolmasını sağladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 43,77'ye ulaşmıştır. 6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür. AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek" dedi.

EN SON EKİM'DE

Yağışsız ve kuran geçen sonbahar aylarında barajlardaki doluluk oranı İstanbulluları endişelendirmişti. Ekim ayında yüzde 45 doluluk oranı görülürken bu oran kasım ayında yüzde 35, aralık ayında da yüzde 37 civarındaydı.

2014'ÜN ÜZERİNDE

İstanbulluları endişelendiren kuraklık, akıllara 2014 yılında yaşanan su krizini akıllara getirmişti. 2014 yılının aynı ayında barajların doluluk oranı yüzde 35 seviyelerinde ölçülmüştü. 2020 yılının ocak ayı son 10 senenin en düşük ikinci seviyesi oldu.

 

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su kaynağını sağlayan barajların doluluk oranları ise şöyle ölçüldü:

Ömerli: Yüzde 51,67
Papuçdere: Yüzde 3,77
Sazlıdere: Yüzde 35,45
Büyükçekmece: Yüzde 35,82
Alibeyköy: Yüzde 54,54
Terkos: Yüzde 48,95
Kazandere: Yüzde 4,89
Elmalı: Yüzde 87,54
Darlık: Yüzde 58,22
Istırancalar: Yüzde 26,93

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri
 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuvvetli rüzgara karşı polis refakati
GÜNDEMRüzgara karşı polis kalkanı!
Hac kura çekilişi ne zaman? 2020 Hac kuraları sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMHac kura çekilişi ne zaman?
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!
GÜNDEMÇanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı!
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 7 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 7 Ocak İstanbul su kesintileri
49 ilde narkotik operasyonu! 137 gözaltı
GÜNDEM49 ilde narkotik operasyonu! 137 gözaltı
MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 MSÜ başvuru kılavuzu
GÜNDEMMSÜ sınav başvuruları başladı
Son dakika! Başbakanlık personeline yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı
GÜNDEM'Başbakanlık'a FETÖ operasyonu! 20 gözaltı
Son depremler - 7 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 7 Ocak 2020
SON DAKİKA! Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Havalimanı kapandı, uçuşlar iptal
GÜNDEMSabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!
Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara Valisi'nden SON DAKİKA kar tatil açıklaması
GÜNDEMAnkara'da bugün okullar tatil mi?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X