İstanbul'da sağanak etkili oluyor!

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da belli noktalarda sağanak yağış etkili oluyor. Yenibosna'da da etkili olan sağanak yağış sırasında bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

E-5'te her iki istikamette de trafik yoğunluğu görülmezken, sağanak yağışın İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

TAKSİM'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Taksim Meydanı'nda da etkili olan sağanak yağış sırasında bazı vatandaşlar ve turistler yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşların ise yağmura aldırmadan fotoğraf çektikleri görüldü. Sağanak yağışın İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

BAYRAMPAŞA'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İstanbul'da bazı bölgelerde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sabahta devam ettirdi. Sağanak yağış Bayrampaşa'da da etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için alt geçide sığındı.