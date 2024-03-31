İstanbul'da seçim yasakları ile birlikte parti bayrakları ve afişler toplandı

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından gece boyunca belediye ekipleri, parti bayrakları ve afişlerini kaldırdı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Propaganda serbestliğinin sona ermesiyle birlikte siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı. Bağcılar'da belediye ekiplerinin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Şişli'de de ekipler, gece boyunca cadde ve sokaklardaki parti bayraklarını ve afişleri kaldırdı.