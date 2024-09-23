İstanbul'da servis aracı binaya çarptı
İstanbul Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan servis minibüsü binaya çarptı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarken, binanın bahçe duvarı ile giriş kapısında hasar oluştu.
Giriş: 23.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:55
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Küçükçekmece'de, Ersin A. idaresindeki servis minibüsü, Sultanmurat Mahallesi Serbest Sokak'ta bir binanın bahçe duvarına ve giriş kapısına çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sürücü çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarken, binanın bahçe duvarı ile giriş kapısında hasar oluştu.