İstanbul'da sopalı bıçaklı park yeri kavgası

"BIÇAK VE SOPALARLA TEK KİŞİYİ DÖVMEYE GELİYORLAR"

Minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, "Arkadaş aracını ortaya park etmiş. Benim aracım büyük olduğu için park edemedim. Numara vardı aracının üzerinde aradım, 'Aracını ister ileri al ya da ben çekeyim geri önüme al'. Olay orada başladı, sözlü bir tartışma yaşadık. Bana hakaretler etmeye başlayınca ben de evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, '2 dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince ben de bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca ben de kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar, 'Seni öldüreceğim' diye ardından mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti" dedi.