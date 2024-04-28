İstanbul'da sopalı bıçaklı park yeri kavgası
İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada kadınların da olduğu bir grup, minibüs şoförüne sopa ve bıçakla saldırdı. Şoför, kendini korumak için bir markete sığınırken saldırganlar öfkesini minibüsten aldı.
İstanbul'da sıkça yaşanan park yeri kavgasının adresi bu kez Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesi oldu.
İddiaya göre, Halil İbrahim Odabaşı, minibüsünü Girne Caddesi üzerinde bulunan evinin önüne park etmek istedi. Ancak başka bir sürücünün hafi ticari aracını hatalı şekilde park etmesi sonucu bu alana yanaşamadı.
Bunun üzerine aracın önündeki iletişim numarasını arayan Odabaşı, sürücüyü aracını düzgün bir şekilde park etmesi için çağırdı.
Araç sahibi aracının park yerini değiştirdikten sonra iki sürücü arasında bir tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından sürücü bir süre sonra kadınların da olduğu akrabalarından oluşan bir grup ile olay yerine geri geldi.
Gruptakiler sopa ve bıçaklarla saldırmaya çalışınca Odabaşı'na kendisini bir markete kilitledi.
Öfkeli grup Odabaşı markete sığınınca, ellerindeki sopa ve taşlarla minibüse saldırdı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen saldırganlar dağıldı. Aracı zarar gören Halil İbrahim Odabaşı emniyete giderek şikayetçi oldu. Salgırdanların sopalarla minibüse saldırdığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
"BIÇAK VE SOPALARLA TEK KİŞİYİ DÖVMEYE GELİYORLAR"
Minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, "Arkadaş aracını ortaya park etmiş. Benim aracım büyük olduğu için park edemedim. Numara vardı aracının üzerinde aradım, 'Aracını ister ileri al ya da ben çekeyim geri önüme al'. Olay orada başladı, sözlü bir tartışma yaşadık. Bana hakaretler etmeye başlayınca ben de evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, '2 dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince ben de bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca ben de kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar, 'Seni öldüreceğim' diye ardından mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti" dedi.