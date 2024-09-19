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        Haberler Gündem İSKİ duyurdu! İstanbul'da su kesintisi ertelendi

        İstanbul'un 3 ilçesinde uygulanacak su kesintisi ertelendi

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde yarın yapılması planlanan su kesintisinin ertelendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 21:05
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        İstanbul'da su kesintisi ertelendi
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        İSKİ'nin açıklamasına göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

        Bu nedenle yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle planlanan su kesintisi, 23 Eylül Pazartesi saat 10.00 ile 24 Eylül Salı 04.00 arasında yapılmak üzere ertelendi.

        18 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şöyle:

        "Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

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