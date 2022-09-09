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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi hangi semtlerde olacak? İSKİ arıza ile 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da ne zaman gelecek?
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İSKİ'den duyuru: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İSKİ, su kesintisi olan semtler ve mahalleleri internet sitesi üzerinden paylaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamalarla İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu. İSKİ arıza duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği açıklandı. İşte 9 Eylül Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisinin geleceği saat...

İstanbul'da su kesintisi hangi semtlerde olacak? İSKİ arıza ile 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek semtler ve mahalleler belli oldu. İstanbullular evlerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

9 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 09.09.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2022 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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