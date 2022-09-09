İstanbul'da su kesintisi hangi semtlerde olacak? İSKİ arıza ile 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek semtler ve mahalleler belli oldu. İstanbullular evlerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 9 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

9 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI