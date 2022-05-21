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02
Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.05.2022 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.05.2022 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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03
Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.05.2022 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.05.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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04
Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 21.05.2022 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
21 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 83.09 oldu.
İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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