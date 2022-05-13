İstanbullular gözünü İSKİ tarafından yapılacak planlı su kesintilerine çevirirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 Mayıs Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleri yayınladı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında 6 ilçede su kesilmesi bekleniyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan 13 Mayıs Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler...

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12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2022 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2022 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Adil Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2022 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.05.2022 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 85,42 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.