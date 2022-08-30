Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 30 Ağustos 2022 Salı İSKİ arıza sorgula: İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?
ABONE OL

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler açıklandı: 30 Ağustos İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da meydana gelen planlı su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel şekilde paylaşılıyor. İSKİ duyuruları ile yaşanan kesinti tarihleri ve saatleri netlik kazandı. İşte 30 Ağustos İSKİ duyuruları...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 30 Ağustos 2022 Salı İSKİ arıza sorgula: İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?

"İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" soruları için gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyurulara çevrildi. Peki, İstanbu'da nerede su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Ağustos Salı İstanbul'da yaşanacak su kesintisi duyuruları...

30 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 30.08.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.08.2022 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Devlet erkanı Anıtkabir'de | 30 Ağustos Zafer Bayramı
GÜNDEM Devlet erkanı Anıtkabir'de
İstanbul'da Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor - 30 Ağustos Zafer Bayramı
GÜNDEM İstanbul'da Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor
Husumetlisini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü
GÜNDEM Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!
ÖSYM EK TERCİH TAKVİMİ: 2022 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, YKS ek tercih ücreti ne kadar, boş kontenjan listesi açıklandı mı?
GÜNDEM YKS ek tercih tarihleri açıklanıyor!
SON GÜN! GSB kura çekimi ne zaman 2022? GSB personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB İŞKUR sonuç sorgulama ekranı linki
GÜNDEM GSB kura çekimi için son gün!
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: 100'üncü yılında Büyük Zafer'in ayak sesleri
GÜNDEM MSB: 100'üncü yılında Büyük Zafer'in ayak sesleri
Son dakika: Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı! Vatan caddesi saat kaçta trafiğe açılacak?
GÜNDEM Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı!
Kaza yapan motosikletteki Türk bayrağını gören jandarmadan duygulandıran müdahale
GÜNDEM Kaza yerinde jandarmadan duygulandıran müdahale
Son dakika haberi: Gaspçı çifti linçten polis kurtardı!
GÜNDEM Gaspçı çifti linçten polis kurtardı!
Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu 30 Ağustos - İstanbul'da yağmur yağacak mı?
GÜNDEM Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.