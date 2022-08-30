İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 30 Ağustos 2022 Salı İSKİ arıza sorgula: İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?

"İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" soruları için gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyurulara çevrildi. Peki, İstanbu'da nerede su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Ağustos Salı İstanbul'da yaşanacak su kesintisi duyuruları...

30 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 30.08.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.