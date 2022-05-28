Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Mayıs İSKİ ile İstanbul su kesintisi duyuruları
ABONE OL

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 28 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar güncel su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su arızaları ve baraj doluluk oranı günlük olarak paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte, 28 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Mayıs İSKİ ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan arıza ve su kesintisi duyuruları takip ediliyor. Gözler İSKİ tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesildi, sular saat kaçta gelecek? İşte, 28 Mayıs Cumartesi İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI - 28 MAYIS 2022

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 28 Mayıs Cumartesi günü ortalama baraj doluluk oranı %80.23 olarak belirtilmiştir.

28 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı
GÜNDEM Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı
Son dakika: Orman yangınlarında hava gücü 2 kat arttı
GÜNDEM Orman yangınlarında hava gücü 2 kat arttı
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 28 Mayıs deprem mi oldu, nerede?
GÜNDEM AFAD ve Kandilli: Son depremler listesi!
Yargıtay o cezayı az buldu, kararı bozdu!
GÜNDEM Yargıtay o cezayı az buldu, kararı bozdu!
Son dakika: CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı" Van'da başladı
GÜNDEM CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı" Van'da ...
Son dakika haberler: İstanbul'da Minibüs şoförü motosikletli kuryeyi sürükledi
GÜNDEM Ölüme itti!
Son dakika: İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kiralık aracın kristallerini çaldılar
GÜNDEM Kristalleri çaldılar!
Maymun çiçeği Türkiye'ye geldi mi? Bakan Koca açıkladı: Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı?
GÜNDEM Bakan Koca açıkladı! Maymun çiçeği virüsü...
Son dakika haberleri: Ortalık karıştı! Oğlunun kavga ettiğini gören baba ne yaptı? - Güncel Haberler
GÜNDEM Ortalık karıştı! Oğlunun kavga ettiğini gören baba ne ...
Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı
GÜNDEM Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.